Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона/экшнкамеры.
Удобный держатель для смартфона в авто или на любое стекло. Подходит для устройств шириной до 9,5 см. Диаметр присоски 7 см. Длина гибкого колена 12 см. Общая длина держателя 24 см. Вес 124 гр.
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Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Фолиевый фильтр 195 Zenith Blue известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Стандартный источник света, цветовая температура - 6774 К. Коэффициент пропускания - 2,7%. Коэффициент поглощения - 1,57. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James 052 Light Lavender.
Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - светло-лавандовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
Светодиодный компактный накамерный RGB осветитель содержит 138 светодиодов. Цветовая температура 2500-9000K ± 200K, мощность 10 Вт, CRI ≥95, TLCI>97, регулировка мощности плавная, HSV режим и 24 световых эффекта. Для установки на стойку/штатив предусмотрена резьба 1/4" и холодный башмак. Встроенный Li-Ion аккумулятор 4000mAh. Черный корпус. В комплекте силиконовая накладка-диффузор.
Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим с шаровой головой, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.