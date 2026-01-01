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Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры
Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры

Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры

Fotokvant
Артикул: DAN-9304

Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона/экшнкамеры.

Удобный держатель для смартфона в авто или на любое стекло. Подходит для устройств шириной до 9,5 см. Диаметр присоски 7 см. Длина гибкого колена 12 см. Общая длина держателя 24 см. Вес 124 гр.

Описание

Fotokvant TM-13 гибкий мини-штатив с присоской для смартфона и экшнкамеры

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