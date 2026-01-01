images
Fujimi M150 легкий алюминиевый монопод

Fujimi M150 легкий алюминиевый монопод

Fujimi
Артикул: NVF-2032

Fujimi M150 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 6 кг. Голова с регулируемым углом наклона, подходит для вертикальной и горизонтальной съемки, что делает его отличным вариантом как для фотографов, так и для операторов.

Описание

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 48
  • максимальная высота съемки, см – 150
  • диаметр, мм – 22 мм
  • вес, кг – 0,250
  • съемка в вертикальном формате – есть
  • цвет – черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный
Арт. OLE-0951
П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный
Наличие
более 10 шт

П-Фото V-1520-Black – студийный фон 1,5х2 м из нетканого материала черного цвета. Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

2 200 ₽
В корзину
Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см
Арт. FTR-951
Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см
Наличие
более 10 шт

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.

Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

730 ₽
В корзину
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Арт. NVF-2346
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Наличие
более 10 шт

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.

Диаметр купола 101 см.

2 070 ₽
В корзину

Видео

Карл Булла
Карл Булла
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Эммануэль Любецки – оскароносный видеооператор из Мексики
Эммануэль Любецки – оскароносный видеооператор из Мексики
История фотографии за 5 минут
История фотографии за 5 минут
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.