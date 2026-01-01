Fujimi M150 легкий алюминиевый монопод

Характеристики:
- длина в сложенном состоянии, см – 48
- максимальная высота съемки, см – 150
- диаметр, мм – 22 мм
- вес, кг – 0,250
- съемка в вертикальном формате – есть
- цвет – черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi M150 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 6 кг. Голова с регулируемым углом наклона, подходит для вертикальной и горизонтальной съемки, что делает его отличным вариантом как для фотографов, так и для операторов.
Характеристики:
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