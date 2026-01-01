Fujimi FM222V алюминиевый монопод 147 см с трехточечным упором и головой для видеосъемки

Артикул: DAN-1136

Fujimi FM222V - алюминиевый монопод с трехточечным упором и головой для видеосъемки.

Алюминиевый четырехсекционный монопод с трехточечным упором, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой, за счет чего обеспечивается плавная съемка.

Высота съемки от 58 до 147 см. Максимальная нагрузка до 4,5 кг.