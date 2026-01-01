Fujimi FM222V алюминиевый монопод 147 см с трехточечным упором и головой для видеосъемки

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FM222V - алюминиевый монопод с трехточечным упором и головой для видеосъемки.
Алюминиевый четырехсекционный монопод с трехточечным упором, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой, за счет чего обеспечивается плавная съемка.
Высота съемки от 58 до 147 см. Максимальная нагрузка до 4,5 кг.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - емкость 4400 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти. Вес - 180 г.
Меховая черная ветрозащита для петличного микрофона Fotokvant MZ-M.
Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее тонкий и гладкий искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Предназначена для петличных микрофонов диаметром 1 см.