Grifon LED-126 светодиодный осветитель

Grifon LED-126 светодиодный осветитель

Grifon
Артикул: NVF-1080

Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

Описание

Характеристики:

  • количество светодиодов – 126
  • цветовая температура – 5500–6500 К
  • регулировка мощности – плавная от 10 до 100%
  • шторки в комплекте – нет
  • тип крепления – холодный башмак, резьба ¼ дюйма для установки на штатив
  • напряжение источника питания – 6-9 В постоянного тока
  • источник питания (в комплект не входит) – 6хАА или аккумулятор  Sony NP-F970, от сети с помощью сетевого адаптера для LED-126
  • потребляемая мощность – менее 7,5 Вт
  • средний срок службы – ≥50 000 часов
  • размеры осветителя, мм – 143x96,5x42,5
  • вес без батарей – 280 г

Комплектация

  • Осветитель с креплением типа холодный башмак или на штатив.
  • Два пластиковых светофильтра.
  • Инструкция (на английском)

