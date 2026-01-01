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E-IMAGE MA600 монопод

E-IMAGE MA600 монопод

E-IMAGE
Артикул: DAN-5821

Монопод E-IMAGE MA600.

Легкий алюминиевый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 64 см, максимальная высота - 190 см. Вес - 1,37 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.

Описание

Монопод предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съемке. Очень легкий и высокий - он удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Монопод имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео.

Четыре секции монопода изготовлены из алюминия. Клипсовые зажимы из ABS пластика. На верхней секции предусмотрены накладка из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой.

Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона монопода. 

Три откидные ножки монопода могут служить в роли миништатива.

Характеристики:

  • максимальная высота - 190 см
  • минимальная высота - 64 см
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • материал - алюминий, технополимер
  • вес - 1,37 кг

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