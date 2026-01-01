RayLab MT-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона

Шаровая голова QZSD Q001.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
RayLab MT-SC - настольный штатив с шаровой головой.
Максимальная нагрузка - 3 кг. Резьбовое крепление - 1/4". Рабочая высота - от 160 мм до 195 мм.
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Шаровая голова QZSD Q001.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.
Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.