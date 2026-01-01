RayLab MT-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона

Настольный штатив Raylab MT-SC предназначенный для использования с фотокамерами, экшн камерами и смартфонами благодаря шаровой голове с винтовой фиксацией положения (выдерживающей до 3 кг.), резьбовому креплению 1/4"", встроенному в площадку держателю для смартфона и пузырьковому уровню для выравнивая положения относительно земли. Регулировка высоты благодаря специальной конструкции ног штатива выполненных из двух секций и имеющих 5 положений позволяющих изменять рабочую высоту от 160мм до 195мм подстраивая штатив под необходимые условия съемки. В сложенном состоянии ноги штатива можно использовать в качестве рукоятки для фото и видеосъемки, что будет полезно при необходимости съемки в движении. Штатив выполнен из ABS пластика и алюминия что делает его легким и надежным, что вместе с его компактностью значительно упрощает его хранение и перевозку.