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RayLab MT-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона
RayLab MT-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона
RayLab MT-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона

RayLab MT-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона

Raylab
Артикул: DAN-7518

RayLab MT-SC - настольный штатив с шаровой головой.

Максимальная нагрузка - 3 кг. Резьбовое крепление - 1/4". Рабочая высота - от 160 мм до 195 мм.

Описание

Настольный штатив Raylab MT-SC предназначенный для использования с фотокамерами, экшн камерами и смартфонами благодаря шаровой голове с винтовой фиксацией положения (выдерживающей до 3 кг.), резьбовому креплению 1/4"", встроенному в площадку держателю для смартфона и пузырьковому уровню для выравнивая положения относительно земли. Регулировка высоты благодаря специальной конструкции ног штатива выполненных из двух секций и имеющих 5 положений позволяющих изменять рабочую высоту от 160мм до 195мм подстраивая штатив под необходимые условия съемки. В сложенном состоянии ноги штатива можно использовать в качестве рукоятки для фото и видеосъемки, что будет полезно при необходимости съемки в движении. Штатив выполнен из ABS пластика и алюминия что делает его легким и надежным, что вместе с его компактностью значительно упрощает его хранение и перевозку.

Характеристики

Максимальная нагрузка, кг:3
Максимальная высота, см:19.5
Материал штатива:ABS
Минимальная высота, см:16
Длина в сложенном виде, см:21
Диаметр шаровой головы, мм:20
Винт для установки камеры:1/4
Быстросъемная площадка:да
Пузырьковый уровень:да
Материал головы:алюминий
Вес товара:0.25кг
Комплектация:держатель телефона \ шаровая головка \ штатив
Коллекция:FOCUS
Размер в упаковке:23*6*6см

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