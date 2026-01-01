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KingJoy KT-18 мини-штатив
KingJoy KT-18 мини-штатив
KingJoy KT-18 мини-штатив
KingJoy KT-18 мини-штатив
KingJoy KT-18 мини-штатив

KingJoy KT-18 мини-штатив

KingJoy
Артикул: DAN-4567

Мини-штатив KingJoy KT-18.

Мини-штатив для телефона или небольшой фото- видеокамеры, настольный. Штатив изготовлен из алюминия. Ножки - пластик. Цвет - черный.

Описание

В сложенном состоянии длина трипода составляет всего 14,8 см. Он изготовлен из высококачественного алюминия. Максимальная нагрузка на держатель - 0,5 кг, а на штатив - 2 кг. Для установки камеры на трипод предусмотрен винт со стандартной резьбой 1/4". Вес - 80 грамм. Для установки смартфонов размером от 56 до 85 мм необходим растягивающийся зажим, который следует приобрести отдельно.

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