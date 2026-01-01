Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4.

Арт. DAN-9426

до конца распродажи 3 ч

Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов.

Решетка создает направленный свет от источника и незаменима при профессиональной фото и видеосъемке. Растровая решетка Fotokvant сделанная из плотного синтетического материала имеет размеры 1,5 х 1,5 м. Крепится на подготовленный каркас с помощью специальных оттяжек со стопорными шариками (входят в комплект). В сложенном виде имеет компактные размеры и умещается в комплектной сумке.