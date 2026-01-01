E-IMAGE Oscar B50 рюкзак для фото-видео оборудования.
Рюкзак для фото-видео оборудования серии Oscar. Внутренние размеры (д х ш х в): 30 х 19 х 48 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4.
Длина штатива в сложенном состоянии - 12 см. Рабочая высота - 8 см. Вес - 23 гр.
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E-IMAGE Oscar B50 рюкзак для фото-видео оборудования.
Рюкзак для фото-видео оборудования серии Oscar. Внутренние размеры (д х ш х в): 30 х 19 х 48 см.
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