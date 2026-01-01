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Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4
Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4
Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4

Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4

Fotokvant
Артикул: DAN-9305

Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4.

Длина штатива в сложенном состоянии - 12 см. Рабочая высота - 8 см. Вес - 23 гр. 

Описание

Fotokvant TM-14 мини-штатив с резьбой 1/4

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