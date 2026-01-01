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Falcon Eyes TablePod 220 штатив настольный

Falcon Eyes TablePod 220 штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6032

Falcon Eyes TablePod 220 – штатив настольный с шаровой головой, 1 секция, рабочая высота 85-145 мм, вес 95 г, ремешок на запястье.

Описание

Falcon Eyes МТ-220 – штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4 дюйма, максимальная высота 145 мм. Удобный в использовании и транспортировке штатив будет всегда под рукой благодаря малому весу и компактным размерам. Штатив комплектуется ремешком на запястье.

Специальное подвижное кольцо ограничивает угол наклона ног и позволяет регулировать высоту штатива. Ножки штатива телескопические двухсекционные. Резиновые наконечники на ногах обеспечат устойчивость на скользких поверхностях.

Шаровая головка с площадкой диаметром 24 мм имеет стандартное крепление диаметром 1/4 дюйма и фиксируется боковым микровинтом. На площадке установлена рельефная резиновая вставка, благодаря этому камера не будет проскальзывать при съемке.

Держатель для телефона приобретается отдельно.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, мм – 130
  • максимальная высота штатива, мм – 145
  • минимальная высота штатива, мм – 85
  • штативная голова – шаровая, несменная
  • быстросъемная площадка – нет
  • диаметр площадки, мм – 24
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций штативной ноги – 2
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, г – 95

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