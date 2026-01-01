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Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный

Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8978

Falcon Eyes LifePOD Flex Plus – настольный штатив с гибкими шаровыми ножками.

Эта модель расчитана для применения со смартфонами и экшн-камерами. Максимальная рабочая высота – 24,5 см., а максимальная нагрузка от 1 до 3 кг в зависимости от способа установки. В комплект входит адаптер для смартфонов и экшн-камер GoPro, а так же 3 присоски, 3 шипа, 3 резиновых опоры, карабин и шестигранный ключ.

Описание

Штатив позволяет установить камеру как на ровной поверхности стола, так и закрепить ее на любом выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева или другом подходящем месте. На основании штатива находится площадка с универсальным винтом диаметром 1/4".

Отличительной особенностью штатива является оригинальная конструкция ножек, они состоят из гибких шарнирных соединений, которые сгибаются в любом направлении под любым углом и надежно сохраняют свое положение. Благодаря резиновым кольцам, расположенным на каждом шарнире, и резиновым опорам штатив можно установить даже на деликатных поверхностях. Также в комплект поставки включены присоски и металлические шипы, которые устанавливаются вместо резиновых опор. Присоски позволят установить камеру на любую ровную и гладкую поверхность – окно, стол, стекло автомобиля, зеркало и т. д.

Штатив изготовлен из высококачественных материалов, гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 1-3 (зависит от способа установки)
  • максимальная высота штатива, мм – 245
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • материал штатива – алюминиевый сплав/резина/пластик
  • вес, кг – 0,37

Комплектация

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus.
  • Адаптер для GoPro камер.
  • Адаптер для смартфона.
  • Присоска – 3 шт.
  • Металлический шип – 3 шт.
  • Резиновая опора – 3 шт.
  • Карабин.
  • Шестигранный ключ.
  • Текстильный чехол – 2 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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