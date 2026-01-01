Falcon Eyes LifePOD Flex Plus штатив настольный

Описание

Штатив позволяет установить камеру как на ровной поверхности стола, так и закрепить ее на любом выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева или другом подходящем месте. На основании штатива находится площадка с универсальным винтом диаметром 1/4".

Отличительной особенностью штатива является оригинальная конструкция ножек, они состоят из гибких шарнирных соединений, которые сгибаются в любом направлении под любым углом и надежно сохраняют свое положение. Благодаря резиновым кольцам, расположенным на каждом шарнире, и резиновым опорам штатив можно установить даже на деликатных поверхностях. Также в комплект поставки включены присоски и металлические шипы, которые устанавливаются вместо резиновых опор. Присоски позволят установить камеру на любую ровную и гладкую поверхность – окно, стол, стекло автомобиля, зеркало и т. д.

Штатив изготовлен из высококачественных материалов, гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

Характеристики: