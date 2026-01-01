Grifon LED 550 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами

Описание

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.

В комплекте четыре фона: белый, серый, черный и оранжевый.

Характеристики: