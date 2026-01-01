Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив

Штатив с несъемной трехосевой головой, подъемной центральной колонной и быстросъемной площадкой.
Предназначен для съемки камерами с креплением 1/4", смартфонами и экшн-камерами (в комплект входят дополнительные адаптер для крепления смартфона с шириной захвата до 80 мм и адаптер для крепления экшн-камер типа GoPro) весом до 3 кг.
Секции ног фиксируются зажимами-клипсами. Центральная колонна оборотная, это позволяет использовать самые нижние точки для съемки. Для правильной установки по уровню горизонта штатив оснащен пузырьковым уровнем. Трехосевая голова позволит производить независимое панорамирование по горизонтальной и вертикальной осям, а также наклонять камеру для расположения ее в портретной ориентации.
Детали штатива изготовлены из алюминиевого сплава и высококачественного пластика и предназначены для длительной эксплуатации.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 3
- максимальная высота, мм – 1300
- минимальная высота, мм – 410
- длина в сложенном виде, мм – 420
- количество секций ног – 4
- тип фиксации ног – клипсы
- диаметр трубок ног, мм – 20/17/14/11
- тип усиления штатива – подпружиненный крюк для груза
- центральная колонна – есть, съемная, ø20 мм
- тип головы – трехосевая
- независимый фиксатор горизонтального панорамирования – есть
- независимая фиксация по оси наклона – есть
- угол наклона головы, град. – +60/-90
- винт для установки камеры – 1/4"
- быстросъемная площадка – есть
- размер площадки, мм – 37х45
- пузырьковый уровень – на голове
- материал штатива – алюминиевый сплав/полимер
- материал головы – полимер/сталь
- вес штатива с головой, кг – 0,65