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Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив

Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9057

Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 – компактный штатив с трехосевой головой для смартфонов, экшн-камер, легких DSLR-камер и портативных видеокамер.

Четырехсекционный штатив изготовлен из алюминиевого сплава и полимеров, максимальная высота – 1300 мм, в сложенном виде – 420 мм. Вес – 0,65 кг.

Описание

Штатив с несъемной трехосевой головой, подъемной центральной колонной и быстросъемной площадкой.

Предназначен для съемки камерами с креплением 1/4", смартфонами и экшн-камерами (в комплект входят дополнительные адаптер для крепления смартфона с шириной захвата до 80 мм и адаптер для крепления экшн-камер типа GoPro) весом до 3 кг. 

Секции ног фиксируются зажимами-клипсами. Центральная колонна оборотная, это позволяет использовать самые нижние точки для съемки. Для правильной установки по уровню горизонта штатив оснащен пузырьковым уровнем. Трехосевая голова позволит производить независимое панорамирование по горизонтальной и вертикальной осям, а также наклонять камеру для расположения ее в портретной ориентации.

Детали штатива изготовлены из алюминиевого сплава и высококачественного пластика и предназначены для длительной эксплуатации.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • максимальная высота, мм – 1300
  • минимальная высота, мм – 410
  • длина в сложенном виде, мм – 420
  • количество секций ног – 4
  • тип фиксации ног – клипсы
  • диаметр трубок ног, мм –  20/17/14/11
  • тип усиления штатива – подпружиненный крюк для груза
  • центральная колонна – есть, съемная, ø20 мм
  • тип головы – трехосевая
  • независимый фиксатор горизонтального панорамирования – есть
  • независимая фиксация по оси наклона – есть
  • угол наклона головы, град. – +60/-90
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 37х45
  • пузырьковый уровень – на голове
  • материал штатива – алюминиевый сплав/полимер
  • материал головы – полимер/сталь
  • вес штатива с головой, кг – 0,65

Комплектация

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD DIGI-2.
  • Адаптер для GoPro камер.
  • Адаптер для смартфона.
  • Руководство по эксплуатации.

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