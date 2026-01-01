Falcon Eyes LifePOD DIGI-2 компактный штатив

Описание

Штатив с несъемной трехосевой головой, подъемной центральной колонной и быстросъемной площадкой.

Предназначен для съемки камерами с креплением 1/4", смартфонами и экшн-камерами (в комплект входят дополнительные адаптер для крепления смартфона с шириной захвата до 80 мм и адаптер для крепления экшн-камер типа GoPro) весом до 3 кг.

Секции ног фиксируются зажимами-клипсами. Центральная колонна оборотная, это позволяет использовать самые нижние точки для съемки. Для правильной установки по уровню горизонта штатив оснащен пузырьковым уровнем. Трехосевая голова позволит производить независимое панорамирование по горизонтальной и вертикальной осям, а также наклонять камеру для расположения ее в портретной ориентации.

Детали штатива изготовлены из алюминиевого сплава и высококачественного пластика и предназначены для длительной эксплуатации.

Характеристики: