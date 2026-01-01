Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой черный

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия. Используется как настольный или переносной штатив. Ножки на внешней стороне закруглены и имеют резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.
Характеристики:
- рабочая высота, см – 16
- в сложенном состоянии, см – 22
- максимальная нагрузка, кг – 1
- вес, кг – 0,25