images
Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой черный

Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой черный

Cullmann
Артикул: NVF-5586

Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 – мини-штатив (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 1 кг., рабочая высота 16 см. Имеет крепление стандартный винт дюйма и горячий башмак.

Описание

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия. Используется как настольный или переносной штатив. Ножки на внешней стороне закруглены и имеют  резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.

Характеристики:

  • рабочая высота, см – 16
  • в сложенном состоянии, см – 22
  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • вес, кг – 0,25

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Арт. OLE-1170
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.

19 790 ₽
В корзину
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Арт. NVF-9496
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".

Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8". 

Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.

1 380 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Арт. DAN-2433
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.

Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.

290 ₽
В корзину
-5 %
QZSD Q34B дополнительная шаровая головка для колонны штатива Q202F
QZSD Q34B дополнительная шаровая головка для колонны штатива Q202F
QZSD Q34B дополнительная шаровая головка для колонны штатива Q202F
Арт. DAN-4909
QZSD Q34B дополнительная шаровая головка для колонны штатива Q202F
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Шаровая голова QZSD Q34B для колонны штатива Q202F.

Комбинированная штативная голова (шаровая). Изготовлена из алюминия. Высота - 78 мм. Максимальная нагрузка - 5 кг.

-5 %1 050 ₽
990 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-23 винт для крепления камеры 1/4&quot; с кольцом
Fotokvant FLH-23 винт для крепления камеры 1/4&quot; с кольцом
Fotokvant FLH-23 винт для крепления камеры 1/4&quot; с кольцом
Арт. NVF-6510
Fotokvant FLH-23 винт для крепления камеры 1/4" с кольцом
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-23 – винт для крепления камеры 1/4" с кольцом. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, мм – 17; длина резьбы, мм – 9. Применяется для крепления камеры к напоясному ремню, шнуру или рюкзаку. Комплектация – 1 шт.

680 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Стейхен
Стейхен
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.