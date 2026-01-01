images
images
images
images
images
images
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив

Cullmann ALPHA 300 настольный штатив

Cullmann
Артикул: NVF-6204

Cullmann ALPHA 300 – настольный штатив, три цвета в ассортимент, максимальная высота, см – 16, минимальная высота, см – 7,5, в сложенном состоянии, см – 18, максимальная нагрузка, кг – 0,5, вес, г – 75.

Описание

Cullmann ALPHA 300 настольный штатив

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Арт. FTR-1098
Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

2 110 ₽
В корзину
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Арт. SEV-016
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

350 ₽
В корзину
-6 %
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-943
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 9 ч

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


-6 %1 590 ₽
1 490 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Арт. VBR-112
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 4 ч

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.

Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

-10 %540 ₽
480 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.