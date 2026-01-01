Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann ALPHA 300 – настольный штатив, три цвета в ассортимент, максимальная высота, см – 16, минимальная высота, см – 7,5, в сложенном состоянии, см – 18, максимальная нагрузка, кг – 0,5, вес, г – 75.
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Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
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