Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4

Арт. MTG-3091

до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Wansen WT4-UH радиосинхронизатор с креплением для зонта. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и приемника сигнала, на который устанавливается накамерная вспышка. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт. Крепление зонта позволяет использовать приемник сигнала без дополнительного держателя.