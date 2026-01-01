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-5 %
Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4
Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4
Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4

Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4

Wansen
Артикул: MTG-3089

Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Рекомендован к использованию в студиях, где в силу конфигурации студийная вспышка может не видеть основной пускающий импульс, например за столбами. Или если приемник световой ловушки "забит" внешним светом и требуется принудительный поджиг. Питание от 2-ух элементов ААА.

Описание

Приемник работает от 2 батарей или аккумуляторов типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Комплектация

  • Приемник (ресивер) - 1 шт.
  • Переходник 3,5-6,3 мм - 1 шт.

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