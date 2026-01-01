Wansen WT4-35R дополнительный ресивер-приемник для системы WT4

Приемник работает от 2 батарей или аккумуляторов типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.
Wansen PB-0609-514 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Имеет приятную структуру дерева на ощупь. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.