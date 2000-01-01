Godox E250 вспышка студийная

На задней панели вспышки распложен ЖК Дисплей, разъем для кабеля питания, гнездо для синхрокабеля, разъем для беспроводного управления и элементы управления.
Включение и отключение вспышки. Увеличение мощности импульса. Уменьшение мощности импульса. Выбор режима ведомой вспышки. Управление мощностью пилотного света. Включение и отключение звукового сигнала. Тестовая вспышка. Ведомая вспышка. Лампа пилотного света. Звуковой сигнал.
Мощность вспышки регулируется 20 ступенями 1.0-3.0(1/8-1/1), шаг - 0,1. Нужно также отметить стабильность мощности вспышки, отклонение от заданного числа составляет не более 2%.
Мощность пилотного света регулируется 9 уровнями.
Имеется функция пропуска предвспышки, что дает возможность синхронизироваться от камеры с TTL-вспышкой.
Опционально можно использовать пульт FT-16 для управления мощностью вспышки, пилотным светом, звуковым сигналом и запуском вспышки.
Автоматическое запоминание и воспроизведение пользовательских настроек.
Вспышка мультивольтажная, работает как от сети 100-120В/60 Гц, так и от сети 200-240В/50 Гц.
Вспышка оборудована установочным кронштейном и удобной ручкой для регулировки угла наклона и отверстием для зонта.
Технические характеристики:
- максимальная мощность, Дж - 250
- ведущее число, м - 53 (ISO 100)
- цветовая температура, К - 5600±200
- регулировка мощности вспышки - 1.0-3.0(1/8-1/1)
- пилотный свет, Вт -150
- время перезарядки, с - 0,4-2,5
- метод синхронизации - синхрокабель, кнопка тестовой вспышки, синхронизация ведомой вспышки
- длительность импульса, с - 1/2000-1/800