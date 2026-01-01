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Visico VC-818 пульт ДУ

Visico VC-818 пульт ДУ

Visico
Артикул: NVF-7736

Visico VC-818 (пульт ДУ) – беспроводная система синхронизации для накамерных вспышек Canon с поддержкой TTL режима (в том числе E-TTL II).

Описание

Радиус действия прибора до 100 м, рабочая частота 2,4 Mhz, поддержка TTL режима Canon (ETTL), режима HS и стробо.Передатчик VC-818TX также может использоваться как пульт управления для моноблока Visico 5 TTL. Имеет поддержку трех групп и 4 каналов, в том числе и в смешанном режиме. Скорость синхронизации до 1/8000 секунды.

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