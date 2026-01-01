Visico VC-818 пульт ДУ

Радиус действия прибора до 100 м, рабочая частота 2,4 Mhz, поддержка TTL режима Canon (ETTL), режима HS и стробо.Передатчик VC-818TX также может использоваться как пульт управления для моноблока Visico 5 TTL. Имеет поддержку трех групп и 4 каналов, в том числе и в смешанном режиме. Скорость синхронизации до 1/8000 секунды.
Grifon SLB-S – ручка-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки. С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.