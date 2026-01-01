Profoto (901032) Air Sync радиосинхронизатор

Характеристики:
- частота - 2,4 Ghz ,
- радиус действия, м - 300
- размер, см - 4x7x4
- вес, г - 40 (без элементов питания)
- вес, г - 70 (с элементами питания)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Air Sync (901032) - радиосинхронизатор Profoto для импульсных генераторов.
Синхронизирует импульсные генераторы или группы генераторов. Система Profoto AIR SYNC обеспечит простое решение, если не нужно контролировать питание вспышки, а требуется только запускать ее синхронно с камерой.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon WST MBLS 24V 30Вт 2,5А - мотор для системы подъема фона.
Предназначен для радиоуправляемого, автоматического подъема фонов. Мощность 30 ватт, питание от сети 220V/110V. Дальность дистанционного управления 15 метров.
Colorama CO111 Coffee – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – кофейный.
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.
Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.
Profoto RFi (254710) – большой софтбокс (стрип). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.
Предназначен для широкого или ростового освещения.
Profoto RFi speedring adapter (100501) – кольцо-адаптер для установки софтбоксов Profoto RFi на приборы Bowens/Calumet/Aurora/Fomex.
Новая линейка колец-переходников дает возможность совмещения софтбоксов со вспышками более 20 брендов, начиная от вспышек speedlights до студийных вспышек класса хай-энд. Даже если у вас есть вспышки различных производителей, теперь вам потребуется софтбокс только одного бренда!