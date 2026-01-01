images
images
Profoto (901032) Air Sync радиосинхронизатор
Profoto (901032) Air Sync радиосинхронизатор

Profoto (901032) Air Sync радиосинхронизатор

Profoto
Артикул: NVF-9774

Profoto Air Sync (901032) - радиосинхронизатор Profoto для импульсных генераторов.

Синхронизирует импульсные генераторы или группы генераторов. Система Profoto AIR SYNC обеспечит простое решение, если не нужно контролировать питание вспышки, а требуется только запускать ее синхронно с камерой.

Описание

Характеристики:

  • частота - 2,4 Ghz ,
  • радиус действия, м - 300
  • размер, см - 4x7x4
  • вес, г - 40 (без элементов питания)
  • вес, г - 70 (с элементами питания)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon WST MBLS 24V 30 Вт 2,5 А моторчик для системы подъема фона
Арт. DAN-1442
Grifon WST MBLS 24V 30 Вт 2,5 А моторчик для системы подъема фона
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon WST MBLS 24V 30Вт 2,5А - мотор для системы подъема фона.

Предназначен для радиоуправляемого, автоматического подъема фонов. Мощность 30 ватт, питание от сети 220V/110V. Дальность дистанционного управления 15 метров.

4 530 ₽
В корзину
Colorama CO111 Coffee фон бумажный 2,72х11 м цвет кофейный
Арт. NVF-5452
Colorama CO111 Coffee фон бумажный 2,72х11 м цвет кофейный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama CO111 Coffee – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – кофейный.

13 290 ₽
В корзину
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Арт. NVF-9029
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Наличие
более 10 шт

GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.

8 990 ₽
В корзину
Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см
Арт. NVF-1106
Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi (254710) – большой софтбокс (стрип). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Предназначен для широкого или ростового освещения.

46 190 ₽
В корзину
Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса
Арт. NVF-1093
Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi speedring adapter (100501) – кольцо-адаптер для установки софтбоксов Profoto RFi на приборы Bowens/Calumet/Aurora/Fomex.

Новая линейка колец-переходников дает возможность совмещения софтбоксов со вспышками более 20 брендов, начиная от вспышек speedlights до студийных вспышек класса хай-энд. Даже если у вас есть вспышки различных производителей, теперь вам потребуется софтбокс только одного бренда!

18 190 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Генри Пич Робинсон
Генри Пич Робинсон
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.