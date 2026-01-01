PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon

Трансивер FlexTT5 можно использовать в качестве приемника и передатчика.
Может передавать сигнал на любой приемник PocketWizard.
Применяется для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL по радиоканалам.
Радиус действия до 240 метров.
Количество каналов передачи сигнала - 35.
Конфигурации каналов: С1 и С2.
Группы А, В и С.
Синхронизация при выдержках до 1/8000.
Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду.
Большой выбор настроек.
Совместимость с камерами: 5D Mark IV, 6D Mark II, 1D X Mark II, 80D, 77D и T7i.
Совместимость со вспышками: Canon 600 EX II-RT и 430 EX III-RT.