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PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon

PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon

PocketWizard
Артикул: DAN-1496

Трансивер (приемник и передатчик) PocketWizard FlexTT6 для камер Canon.

Описание

Трансивер FlexTT5 можно использовать в качестве приемника и передатчика.

Может передавать сигнал на любой приемник PocketWizard.

Применяется для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL по радиоканалам.

Радиус действия до 240 метров.

Количество каналов передачи сигнала - 35.

Конфигурации каналов: С1 и С2.

Группы А, В и С.

Синхронизация при выдержках до 1/8000.

Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду.

Большой выбор настроек.

Совместимость с камерами: 5D Mark IV, 6D Mark II, 1D X Mark II, 80D, 77D и T7i.

Совместимость со вспышками: Canon 600 EX II-RT и 430 EX III-RT.

Комплектация

  • FlexTT6 - 1 шт.
  • Кабель USB - 1 шт.
  • Элемент питания, тип AA - 2 шт.

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