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PocketWizard MiniTT1 для Canon радиотрансмиттер

PocketWizard MiniTT1 для Canon радиотрансмиттер

PocketWizard
Артикул: FTR-841

PocketWizard MiniTT1 – радиотрансмиттер для устройств Canon. Представляет собой передатчик, который крепится к горячему башмаку камеры для работы с удаленными устройствами. Также прямо на него может быть установлена накамерная вспышка. Данный передатчик может работать с 35 каналами на расстоянии до 365 метров. Несмотря на это, он невероятно прост в эксплуатации, поэтому может быть предложен для работы даже начинающим фотографам.

Описание

PocketWizard MiniTT1 для Canon радиотрансмиттер

Комплектация

 

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