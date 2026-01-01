PocketWizard MiniTT1 для Canon радиотрансмиттер

Артикул: FTR-841

PocketWizard MiniTT1 – радиотрансмиттер для устройств Canon. Представляет собой передатчик, который крепится к горячему башмаку камеры для работы с удаленными устройствами. Также прямо на него может быть установлена накамерная вспышка. Данный передатчик может работать с 35 каналами на расстоянии до 365 метров. Несмотря на это, он невероятно прост в эксплуатации, поэтому может быть предложен для работы даже начинающим фотографам.