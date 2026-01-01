PocketWizard MiniTT1 для Canon радиотрансмиттер

Трансивер (приемник и передатчик) PocketWizard FlexTT6 для камер Canon.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
PocketWizard MiniTT1 – радиотрансмиттер для устройств Canon. Представляет собой передатчик, который крепится к горячему башмаку камеры для работы с удаленными устройствами. Также прямо на него может быть установлена накамерная вспышка. Данный передатчик может работать с 35 каналами на расстоянии до 365 метров. Несмотря на это, он невероятно прост в эксплуатации, поэтому может быть предложен для работы даже начинающим фотографам.
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Трансивер (приемник и передатчик) PocketWizard FlexTT6 для камер Canon.