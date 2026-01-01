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PocketWizard PW-AC3-C модуль управления AC3 для Canon

PocketWizard PW-AC3-C модуль управления AC3 для Canon

PocketWizard
Артикул: FTR-843

PocketWizard PW-AC3-C – универсальное устройство, предназначеное для контроля оборудования. Позволяет использовать до 35 каналов на 5 частотах. Максимальное рабочее расстояние – 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL и 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL.

Описание

PocketWizard PW-AC3-C модуль управления AC3 для Canon

Комплектация

 

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