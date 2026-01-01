PocketWizard PW-AC3-C модуль управления AC3 для Canon

Трансивер (приемник и передатчик) PocketWizard FlexTT6 для камер Canon.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
PocketWizard PW-AC3-C – универсальное устройство, предназначеное для контроля оборудования. Позволяет использовать до 35 каналов на 5 частотах. Максимальное рабочее расстояние – 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL и 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL.
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Трансивер (приемник и передатчик) PocketWizard FlexTT6 для камер Canon.