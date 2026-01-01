Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver приемник

Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.
Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. Tetra PT-04 II Receiver является приемником, который сочетает в себе свойства и трансмиттера, и ресивера. Трансмиттер устанавливается на горячий башмак вашей камеры, а ресивер – присоединяется к вспышке, любому импульсному устройству с горячим башмаком или PC Sync кабелем. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей. Для всех систем, кроме Sony.
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Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.
Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.
Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет голубого неба.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Чаще всего имеет неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.
Режим ведущей и ведомой вспышки.