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Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver приемник

Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver приемник

Phottix
Артикул: NVF-7435

Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. Tetra PT-04 II Receiver является приемником, который сочетает в себе свойства и трансмиттера, и ресивера. Трансмиттер устанавливается на горячий башмак вашей камеры, а ресивер – присоединяется к вспышке, любому импульсному устройству с горячим башмаком или PC Sync кабелем. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей. Для всех систем, кроме Sony.

Описание

Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver приемник

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