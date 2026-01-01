Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver приемник

Артикул: NVF-7435

Phottix 89330 Tetra PT-04 II Receiver – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. Tetra PT-04 II Receiver является приемником, который сочетает в себе свойства и трансмиттера, и ресивера. Трансмиттер устанавливается на горячий башмак вашей камеры, а ресивер – присоединяется к вспышке, любому импульсному устройству с горячим башмаком или PC Sync кабелем. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей. Для всех систем, кроме Sony.