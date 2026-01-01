Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox
Артикул: DAN-2050

Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.

Режим ведущей и ведомой вспышки.

Описание

В качестве ведущей вспышки синхронизируется со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600. В качестве ведомой вспышки управляет вспышками X1T-C, V860IIC, V850II, TT685C, TT600.

Протокол TTL: высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, синхронизация по первой и второй шторке, FEC, режим стробоскопа, ручной режим вспышки и т.д.

ЖК дисплей обеспечивает простое и точно управление всеми режимами вспышки. С помощью четырех кнопок можно изменить настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки.

Дополнительные функции вспышки. 22-ступенчатая регулировка мощности 1/1-1/128. Время перезарядки около 0,1-2,2 с. Количество импульсов на полной мощности 210. Поддержка режимов TTL/M/Multi/S1/S2. Зуммирование автоматическое, ручное 24-105 мм.

Совместимые модели фотокамер Nikon: D800, D700, D7000, D7100, D5000, D5100, D5200, D300S, D300, D3100, D3200, D3000, D200, D70S, D810, D610, D90, D750 и т.д.

Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 36
  • угол подсветки, мм - от 24 до 105
  • длительность импульса, с - от 1/350 до 1/20000
  • экспокоррекция (FEC) ручная - FEB: ±3 ступени с шагом 1/3
  • высокоскоростная синхронизация, с - 1/8000
  • режим стробоскопа - до 90 импульсов, 99 Гц
  • количество ведомых групп - 3 (A, B и C)
  • радиус передачи сигнала, м - 30
  • количество каналов связи - 16
  • время перезарядки, с - 0,1-2,2
  • количество импульсов на полной мощности - 210
  • размеры, см - 14х6,2х3,8
  • вес без элементов, г - 200

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера