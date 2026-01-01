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Jinbei TR-D6 радиосинхронизатор для вспышки (комплект)

Jinbei TR-D6 радиосинхронизатор для вспышки (комплект)

Jinbei
Артикул: DAN-1432

Jinbei TR-D6 - радиосинхронизатор для вспышки (комплект).

Радио-синхронизатор 4-х канальный. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Набор состоит из передатчика и приемника.

Описание

Jinbei TR-D6 радиосинхронизатор для вспышки (комплект)

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