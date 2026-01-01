Grifon ARS-1000 – мини-стойка без амортизации черного цвета в чехле. Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei TR-D6 - радиосинхронизатор для вспышки (комплект).
Радио-синхронизатор 4-х канальный. Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Набор состоит из передатчика и приемника.
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Grifon ARS-1000 – мини-стойка без амортизации черного цвета в чехле. Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.
Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.