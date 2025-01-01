images
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см

Grifon
Артикул: FTR-662

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см. 

Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.

Описание

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes LSB-40 сумка для стоек и штативов
Арт. NVF-1286
Falcon Eyes LSB-40 сумка для стоек и штативов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes LSB-40 – удобная сумка для хранения и переноски студийный штативов и стоек. Вмещает три стойки размером до 100 см (40").

-15 %1 440 ₽
1 220 ₽
В корзину
Avenger F808 кронштейн настенный/потолочный
Арт. OLE-0465
Avenger F808 кронштейн настенный/потолочный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger F808 – стальной кронштейн диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и длиной 9 дюймов (23 см).

Пластина имеет восемь опорных точек для гвоздей или шурупов (в комплект не входят). Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования. Вес - 0,8 кг.

6 990 ₽
В корзину
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Арт. NVF-2899
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.

1 270 ₽
В корзину

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера