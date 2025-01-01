Falcon Eyes LSB-40 – удобная сумка для хранения и переноски студийный штативов и стоек. Вмещает три стойки размером до 100 см (40").
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см.
Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.
Avenger F808 – стальной кронштейн диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и длиной 9 дюймов (23 см).
Пластина имеет восемь опорных точек для гвоздей или шурупов (в комплект не входят). Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования. Вес - 0,8 кг.
Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.
