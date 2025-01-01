Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см. 

Арт. NVF-2899

Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.