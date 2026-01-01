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Fotokvant WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Fotokvant WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Fotokvant WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек

Fotokvant WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек

Fotokvant
Артикул: NVF-9113

Fotokvant WT4-35-AC – четырехканальный универсальный радиосинхронизатор для вспышки с приемником питания от сети.

Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13. Набор состоит из передатчика, приемника и переходника с 3,5 мм на джек 6,3 мм.

Описание

Беспроводной синхронизатор работает на частоте 433,075 МГц. Скорость синхронизации составляет 1/125-1/250 с (в зависимости от Х-синхронизации фотоаппарата). Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode). Синхронизатор работает со вспышками только в ручном режиме, когда параметры экспозиции и настройки вспышки предустановлены вручную.

Передатчик содержит сложные электронные компоненты, которые работают в режиме ожидания с очень низким потреблением энергии. В режиме ожидания одна батарея типа 23А обеспечивает 30 000 импульсов в течение 1 года работы, при силе тока всего 0,01 мА. Такая сила тока безопасна для контактного устройства типа горячий башмак фотоаппарата, и позволяет применять синхронизатор со всеми типами цифровых камер, которые имеют подобное контактное устройство или разъем внешней синхронизации (PC-разъем).

Приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала четырехканальные модели являются наиболее популярными для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде.

Синхронизаторы Fotokvant серии WT4 совместимы с синхронизаторами Lumifor WT4 и Falcon Eyes RF-AC425.

Комплектация

  • Передатчик (трансмиттер) - 1 шт.
  • Приемник (ресивер) - 1 шт.
  • Переходник 3,5-6,3 мм - 1 шт.

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