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Falcon Eyes TERC II USB пульт-синхронизатор 2.4 G
Falcon Eyes TERC II USB пульт-синхронизатор 2.4 G

Falcon Eyes TERC II USB пульт-синхронизатор 2.4 G

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1273

Falcon Eyes TERC II USB - пульт-синхронизатор 2.4 G

Пульт дистанционного управления c ЖК экраном и функцией радиосинхронизатора для студийных вспышек серии Falcon Eyes TE v 2.0. Позволяет контролировать режимы работы вспышек, мощность импульса и пилотного света. Имеет 200 каналов связи.

Описание

Пульт-синхронизатор предназначен для работы со студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v2.0, дистанционного управления мощностью импульса и пилотного света, выбора режимов работы пилотного света, вкл/откл звуковой индикации, а также радиосинхронизации срабатывания затвора камеры и импульса вспышки.

Имеющиеся 200 каналов дают широкие возможности по организации различных световых схем. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное управление моноблоками.

Питание передатчика осуществляется от 2 батарей типа ААА, приемник питается от вспышки. Информативный ЖК-экран с подсветкой, отображает всю информацию о параметрах вспышки. Функция памяти позволит запомнить все настройки, даже при продолжительном бездействии и извлечении батареек.

Характеристики:

  • режим радиосинхронизации - есть
  • количество каналов/групп - 2 группы А и В, по 100 каналов в каждой группе
  • регулировка мощности вспышки - есть
  • регулировка мощности пилотного света - есть
  • выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света - есть
  • управление светосинхронизатором - есть
  • вкл/откл звуковой индикации - есть
  • режим Test - есть
  • память настроек (даже при смене батареек) - есть

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