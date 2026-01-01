Falcon Eyes TERC II USB пульт-синхронизатор 2.4 G

Пульт-синхронизатор предназначен для работы со студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v2.0, дистанционного управления мощностью импульса и пилотного света, выбора режимов работы пилотного света, вкл/откл звуковой индикации, а также радиосинхронизации срабатывания затвора камеры и импульса вспышки.
Имеющиеся 200 каналов дают широкие возможности по организации различных световых схем. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное управление моноблоками.
Питание передатчика осуществляется от 2 батарей типа ААА, приемник питается от вспышки. Информативный ЖК-экран с подсветкой, отображает всю информацию о параметрах вспышки. Функция памяти позволит запомнить все настройки, даже при продолжительном бездействии и извлечении батареек.
Характеристики:
- режим радиосинхронизации - есть
- количество каналов/групп - 2 группы А и В, по 100 каналов в каждой группе
- регулировка мощности вспышки - есть
- регулировка мощности пилотного света - есть
- выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света - есть
- управление светосинхронизатором - есть
- вкл/откл звуковой индикации - есть
- режим Test - есть
- память настроек (даже при смене батареек) - есть