Falcon Eyes RF-601DR радиосинхронизатор приемник

Falcon Eyes RF-601DR радиосинхронизатор приемник

Falcon Eyes
Артикул: VBR-443

Falcon Eyes RF-601DR – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. RF-601DR является приемником, работающем на частоте 315 MHz и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.

Описание

Falcon Eyes RF-601DR радиосинхронизатор приемник

Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

1 550 ₽
В корзину
Grifon SB-FW95 софтбокс октобокс 95 см
Арт. FTR-1368
Grifon SB-FW95 софтбокс октобокс 95 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW95 – высококачественный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,4 кг.

4 370 ₽
В корзину
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Арт. FTR-722
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (31-12) Blue Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Арт. NVF-7200
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт. 

1 270 ₽
В корзину

Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
