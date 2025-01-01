images
images
images
-15 %
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700
Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700

Falcon Eyes
Артикул: VBR-433

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе. Совместим с моделями Nikon D300/D700. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

Описание

Falcon Eyes Plus AP-TR TX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700

Комплектация

  • Триггер Aputure Plus AP-TR TX1N
  • Синхрокабель 
  • Переходник на синхрокабель 
  • PC кабель 
  • Батарейки 1.5 В AAA - 2 шт. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера