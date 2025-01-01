радиосинхронизатор Yongnuo

Компания YongNuo хорошо известна фотографам, ее продукция пользуется популярностью у новичков и опытных профессионалов, благодаря сбалансированному соотношению технологичности и доступности.

В каталоге производителя есть все виды синхронизаторов для вспышек и камер разных брендов

С оборудованием бренда можно сэкономить на дорогих оригинальных приемниках, передатчиках и трансмиттерах, не беспокоясь о совместимости и стабильности работы комплекта.

В интернет-магазине Фотогора продаются радиосинхронизаторы YongNuo с поддержкой мануального режима и протокола TTL

Базовые комплекты - это приемники и передатчики, дистанционно запускающие камеры и разный свет на расстоянии до 100 метров. У нас есть и универсальные модели со шнуром для подключения студийных приборов и горячим башмаком для установки накамерной вспышки.

Продукция YongNuo выпускается на автоматизированных линиях, ее надежность и эргономичность высоки, поддержка синхронизации стабильна. В каталоге бренда есть самые технологичные приборы E-TTL, совместимые с камерами Canon, Pentax, Nikon и прочих ведущих изготовителей.

В них предусматриваются:

прижимные (затяжные) кольца, обеспечивающие надежность фиксации на камере;

радиотрос для дистанционного управления спуском камеры в режиме пульта ДУ;

универсальные трансиверы, самостоятельно определяющие режим работы - как приемник или передатчик;

управление мощностью в мануальном, мульти-режиме, поддержка высокоскоростной автосинхронизации;

синхронизация по второй шторке и т.д.

При выборе синхронизаторов YongNuo обращайте внимание на тип разъема, способ подключения спусковых тросиков и другие факторы совместимости с вашими камерами и вспышками. Найти оптимальную модель вам помогут консультанты магазина Фотогора.