радиосинхронизатор Yongnuo

Компания YongNuo хорошо известна фотографам, ее продукция пользуется популярностью у новичков и опытных профессионалов, благодаря сбалансированному соотношению технологичности и доступности.

В каталоге производителя есть все виды синхронизаторов для вспышек и камер разных брендов

С оборудованием бренда можно сэкономить на дорогих оригинальных приемниках, передатчиках и трансмиттерах, не беспокоясь о совместимости и стабильности работы комплекта.

В интернет-магазине Фотогора продаются радиосинхронизаторы YongNuo с поддержкой мануального режима и протокола TTL

Базовые комплекты - это приемники и передатчики, дистанционно запускающие камеры и разный свет на расстоянии до 100 метров. У нас есть и универсальные модели со шнуром для подключения студийных приборов и горячим башмаком для установки накамерной вспышки.

Продукция YongNuo выпускается на автоматизированных линиях, ее надежность и эргономичность высоки, поддержка синхронизации стабильна. В каталоге бренда есть самые технологичные приборы E-TTL, совместимые с камерами Canon, Pentax, Nikon и прочих ведущих изготовителей.

В них предусматриваются:

  • прижимные (затяжные) кольца, обеспечивающие надежность фиксации на камере;
  • радиотрос для дистанционного управления спуском камеры в режиме пульта ДУ;
  • универсальные трансиверы, самостоятельно определяющие режим работы - как приемник или передатчик;
  • управление мощностью в мануальном, мульти-режиме, поддержка высокоскоростной автосинхронизации;
  • синхронизация по второй шторке и т.д.

При выборе синхронизаторов YongNuo обращайте внимание на тип разъема, способ подключения спусковых тросиков и другие факторы совместимости с вашими камерами и вспышками. Найти оптимальную модель вам помогут консультанты магазина Фотогора.

Yongnuo RF-603II C1 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ
Арт. NVF-6907
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Yongnuo RF-603II C1 – качественный радиосинхронизатор для студийных приборов и накамерных фотовспышек Canon. Дистанционно запускает вспышки и/или студийные моноблоки на расстоянии до 100 м. Имеет функцию радиопульта дистанционного спуска затвора фотокамеры (спусковой радиотросик).

3 850 ₽
В корзину
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Арт. NVF-6910
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Yongnuo RF-603II N3 – качественный радиосинхронизатор для студийных приборов и накамерных фотовспышек Nikon.

Дистанционно запускает вспышки и/или студийные моноблоки на расстоянии до 100 м. Имеет функцию радиопульта дистанционного спуска затвора фотокамеры (спусковой радиотросик).

3 200 ₽
В корзину
