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Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Godox
Артикул: DAN-5732

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon.

Радиосинхронизатор с функцией дистанционного управления. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Canon со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Canon (совместно с приемником X1R-C).

Описание

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части - функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

С помощью радиосинхронизатора можно управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.

Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в спящий режим. Для экономии заряда батареи подсветку дисплея можно отключить.

Радиосинхронизатор устанавливается в башмак фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что прибор остается надежно закрепленным.

Питание радиосинхронизатора осуществляется от 2 батарей размера АА.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Характеристики:

  • совместимые фотокамеры - Canon EOS E-TTLII, камеры с разъемом PC sync
  • совместимые мобильные устройства - iPhone или Android-устройства
  • питание - 2 батареи размера АА
  • управление экспозицией - TTL, E-TTLII
  • ручной режим вспышки - да
  • режим стробоскопа - да
  • высокоскоростная синхронизация - да
  • синхронизация по второй шторке - да
  • компенсация экспозиции вспышки - ±3 ступени при шаге 1/3
  • блокировка экспозиции вспышки - да
  • вспомогательный луч автофокуса - да
  • пилотная лампа - да
  • звуковой сигнал - да
  • беспроводное управление затвором камеры - через синхроразъем приемника X1R
  • обновление прошивки - через USB разъем typ С
  • встроенный модуль радиоуправления - 2,4G
  • режим модуляции - MSK
  • диапазон радиоканала управления - 2413,0-2464,5 МГц
  • количество каналов связи - 32
  • количество групп - 5
  • размер - 70х70х58 мм
  • размеры упаковки - 115х110х70 мм
  • вес - 95 г
  • вес с упаковкой - 175 г

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