Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части - функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.
С помощью радиосинхронизатора можно управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.
Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в спящий режим. Для экономии заряда батареи подсветку дисплея можно отключить.
Радиосинхронизатор устанавливается в башмак фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что прибор остается надежно закрепленным.
Питание радиосинхронизатора осуществляется от 2 батарей размера АА.
Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.
Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.
Характеристики:
- совместимые фотокамеры - Canon EOS E-TTLII, камеры с разъемом PC sync
- совместимые мобильные устройства - iPhone или Android-устройства
- питание - 2 батареи размера АА
- управление экспозицией - TTL, E-TTLII
- ручной режим вспышки - да
- режим стробоскопа - да
- высокоскоростная синхронизация - да
- синхронизация по второй шторке - да
- компенсация экспозиции вспышки - ±3 ступени при шаге 1/3
- блокировка экспозиции вспышки - да
- вспомогательный луч автофокуса - да
- пилотная лампа - да
- звуковой сигнал - да
- беспроводное управление затвором камеры - через синхроразъем приемника X1R
- обновление прошивки - через USB разъем typ С
- встроенный модуль радиоуправления - 2,4G
- режим модуляции - MSK
- диапазон радиоканала управления - 2413,0-2464,5 МГц
- количество каналов связи - 32
- количество групп - 5
- размер - 70х70х58 мм
- размеры упаковки - 115х110х70 мм
- вес - 95 г
- вес с упаковкой - 175 г