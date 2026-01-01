Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Описание

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части - функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.



С помощью радиосинхронизатора можно управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.



Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в спящий режим. Для экономии заряда батареи подсветку дисплея можно отключить.



Радиосинхронизатор устанавливается в башмак фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что прибор остается надежно закрепленным.



Питание радиосинхронизатора осуществляется от 2 батарей размера АА.



Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.



Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Характеристики: