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Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon

Godox X1R-N TTL приемник для Nikon

Godox
Артикул: DAN-9554

Приемник-радиосинхронизатор для управления режимами работы оригинальных накамерных вспышек Nikon, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. ЖК-дисплей с подсветкой. 32 канала, 5 групп, режим TTL. Подключение вспышки через синхрокабель или «горячий башмак»

Благодаря совместимости протокола E-TTL поддерживается высокоскоростная синхронизация HSS 1/8000 с, компенсация экспозиции вспышки FEC / FEB (± 3 ступени) и блокировка экспозиции вспышки FEL. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

Описание

Приемник-радиосинхронизатор Godox X1R-N TTL для Nikon предназначен для работы со вспышками не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Позволяет совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-N TTL задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных(и совместимых) накамерных вспышек Nikon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также синхронизации ведомых студийных и накамерных вспышек через синхрокабель (переходник-адаптер Jack 6.3мм в комплекте). При подключении к фотокамере через синхроразъем 2.5 мм, приемник можно использовать как «тросик», дистанционно спускающий затвор камеры

На крупном ЖК-дисплее 25х15 мм отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.

Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.

Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.

Характеристики:

  • Совместимые фотокамеры TTL-камеры NikonСовместимые фотокамеры TTL-камеры Nikon
  • Поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
  • Встроенная система ДУ Godox 2,4G
  • Источник питания 2 батареи АА 1.5В
  • Ручной режим вспышки 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
  • Протокол TTL да
  • Вспомогательный луч автофокуса Да, включается вручную
  • Режим моделирующего света Да, включается на камере
  • Функция ДУ 4 группы в TTL режиме (Nikon)
  • Радиус передачи сигнала (приблиз.) ˃100м
  • Размеры приемника 70х65х47мм
  • Размеры упаковки 110х110х55 мм
  • Вес приемника 70г
  • Вес с упаковкой 200г

Комплектация

  • Приемник Godox X1R-N TTL
  • Синхрокабель
  • Синхрокабель для затворов камер Nikon
  • Переходник-адаптер Jack 6.3мм
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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