Godox X1R-N TTL приемник для Nikon

Приемник-радиосинхронизатор Godox X1R-N TTL для Nikon предназначен для работы со вспышками не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Позволяет совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-N TTL задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных(и совместимых) накамерных вспышек Nikon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также синхронизации ведомых студийных и накамерных вспышек через синхрокабель (переходник-адаптер Jack 6.3мм в комплекте). При подключении к фотокамере через синхроразъем 2.5 мм, приемник можно использовать как «тросик», дистанционно спускающий затвор камеры
На крупном ЖК-дисплее 25х15 мм отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.
Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.
Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.
Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.
Характеристики:
- Совместимые фотокамеры TTL-камеры NikonСовместимые фотокамеры TTL-камеры Nikon
- Поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
- Встроенная система ДУ Godox 2,4G
- Источник питания 2 батареи АА 1.5В
- Ручной режим вспышки 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
- Протокол TTL да
- Вспомогательный луч автофокуса Да, включается вручную
- Режим моделирующего света Да, включается на камере
- Функция ДУ 4 группы в TTL режиме (Nikon)
- Радиус передачи сигнала (приблиз.) ˃100м
- Размеры приемника 70х65х47мм
- Размеры упаковки 110х110х55 мм
- Вес приемника 70г
- Вес с упаковкой 200г