Godox X1R-N TTL приемник для Nikon

Описание

Приемник-радиосинхронизатор Godox X1R-N TTL для Nikon предназначен для работы со вспышками не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Позволяет совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-N TTL задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных(и совместимых) накамерных вспышек Nikon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также синхронизации ведомых студийных и накамерных вспышек через синхрокабель (переходник-адаптер Jack 6.3мм в комплекте). При подключении к фотокамере через синхроразъем 2.5 мм, приемник можно использовать как «тросик», дистанционно спускающий затвор камеры



На крупном ЖК-дисплее 25х15 мм отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.

Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.

Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.

Характеристики:

