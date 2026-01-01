Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon

Характеристики:
- совместимость с камерами Canon 1D/1DS, EOS5D/40D/30D/20D/10D/5DII т.д.
- минимизация вибраций во время съемки
- длина кабеля, см – ~90
- размеры, мм – 100х27х20
- вес, г – 55
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ SR-C3 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.
Характеристики:
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