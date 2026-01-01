images
Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon

Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon

Fujimi
Артикул: NVF-2723

Fujimi FJ SR-C3 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

 

Описание

Характеристики:

  • совместимость с камерами Canon 1D/1DS, EOS5D/40D/30D/20D/10D/5DII т.д.
  • минимизация вибраций во время съемки
  • длина кабеля, см – ~90
  • размеры, мм – 100х27х20
  • вес, г – 55

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 82 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 82 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 82 мм
Арт. MTG-0704
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 82 мм
Наличие
более 10 шт

B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 82 мм.

Стандартный поляризационный фильтр от B+W. От фильтров серии Käsemann отличается более плотной поляризационной пленкой, которая хуже пропускает свет. Этот фильтр ограничивает светопропускаемость на 2.3 - 2.8 ступени (в зависимости от положения относительно солнца). Фильтр имеет 16-слойное просветляющее покрытие MRC (Multi-Resistant Coating), исключающее появление отражений и бликов (светопропускаемость более 99.5%). Покрытие MRC имеет твердый верхний слой, стойкий к появлению царапин и потертостей, а также отталкивающий влагу (воду, грязь, жир, и так далее). Капли дождя быстро скатываются по такому фильтру, не оставляя за собой следов.

17 900 ₽
В корзину
Fotokvant SBR-120BW быстрораскладной октобокс 120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-120BW быстрораскладной октобокс 120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-120BW быстрораскладной октобокс 120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9123
Fotokvant SBR-120BW быстрораскладной октобокс 120 см с адаптером Bowens
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBR-120BW – легкосборный октобокс диаметром 120 см с адаптером Bowens. Это восьмиугольный софтбокс (октобокс) специальной конструкции, которая позволяет легко и за минимальное время собрать и разобрать октобокс. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

7 870 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8&quot; на 1/4&quot;
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8&quot; на 1/4&quot;
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8&quot; на 1/4&quot;
Арт. DAN-1593
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8" на 1/4"
Наличие
более 10 шт

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".

Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.

210 ₽
В корзину
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Арт. NVF-2892
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Наличие
более 10 шт

Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

4 660 ₽
В корзину

Видео

Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.