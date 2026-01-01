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Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2126

Falcon Eyes PSS-10 – световая ловушка предназначена для синхронного поджига вспышек. Светосинхронизатор снабжен разъемом для синхрокабеля. Чувствительность – 0,10 EV (расстояние срабатывания до 30 м для студийных вспышек).

Описание

Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

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