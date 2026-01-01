Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

PocketWizard синхроконтакт PC1 – синхрокабель для дистанционного запуска камеры.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes PSS-10 – световая ловушка предназначена для синхронного поджига вспышек. Светосинхронизатор снабжен разъемом для синхрокабеля. Чувствительность – 0,10 EV (расстояние срабатывания до 30 м для студийных вспышек).
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PocketWizard синхроконтакт PC1 – синхрокабель для дистанционного запуска камеры.
Falcon Eyes MF-45 – патронная вспышка мощностью 45 Дж.
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1 – стандартный начальный набор стробиста для работы на выезде и в студии.
Предназначен для быстрого и надежного монтажа оборудования. В комплект входит двухсекционная стойка без амортизатора, серебряный зонт диаметром 84 см и переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов Fotokvant NVF-8713.
Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.