PocketWizard синхроконтакт PC1 кабель

Синхрошнур Bowens BW-1821 используется для подключения фотокамеры к моноблокам Bowens с помощью контактного устройства и разъема вспышки. Длина шнура 4,5 метра. Разъемы РС-джек 6,3 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
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Синхрошнур Bowens BW-1821 используется для подключения фотокамеры к моноблокам Bowens с помощью контактного устройства и разъема вспышки. Длина шнура 4,5 метра. Разъемы РС-джек 6,3 мм.
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