images
images
images
images
images
images
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1

Fotokvant STR-1 набор стробиста №1

Fotokvant
Артикул: NVF-3000

Fotokvant STR-1 набор стробиста №1 – стандартный начальный набор стробиста для работы на выезде и в студии.

Предназначен для быстрого и надежного монтажа оборудования. В комплект входит двухсекционная стойка без амортизатора, серебряный зонт диаметром 84 см и переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов Fotokvant NVF-8713.

Описание

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

 

 

Комплектация

  • Стойка 200 см – 1 шт.
  • Чехол с ремнем.
  • Зонт серебряный на отражение Fotokvant U-84S – 1 шт.
  • Поворотный адаптер для крепления Fotokvant NVF-8713 – 1 шт.


Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Арт. VBR-212
Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.

-15 %3 790 ₽
3 220 ₽
В корзину
Manfrotto 1052BAC Master stand профессиональная трехсекционная алюминиевая стойка
Арт. NVF-1665
Manfrotto 1052BAC Master stand профессиональная трехсекционная алюминиевая стойка
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.

21 490 ₽
В корзину
PocketWizard синхроконтакт PC1 кабель
Арт. PSL-087
PocketWizard синхроконтакт PC1 кабель
Временно нет в наличии

PocketWizard синхроконтакт PC1 – синхрокабель для дистанционного запуска камеры.

1 254 ₽
В корзину
-10 %
FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 80 см
Арт. NVF-7712
FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 80 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

FST RD-051RHG – отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. Диаметр отражателей, см – 80.

-10 %1 850 ₽
1 660 ₽
В корзину

Видео

Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера