Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1 – стандартный начальный набор стробиста для работы на выезде и в студии.
Предназначен для быстрого и надежного монтажа оборудования. В комплект входит двухсекционная стойка без амортизатора, серебряный зонт диаметром 84 см и переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов Fotokvant NVF-8713.
Технические характеристики стойки:
Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.
PocketWizard синхроконтакт PC1 – синхрокабель для дистанционного запуска камеры.
FST RD-051RHG – отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. Диаметр отражателей, см – 80.
