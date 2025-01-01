Артикул: NVF-3000

Fotokvant STR-1 набор стробиста №1 – стандартный начальный набор стробиста для работы на выезде и в студии.

Предназначен для быстрого и надежного монтажа оборудования. В комплект входит двухсекционная стойка без амортизатора, серебряный зонт диаметром 84 см и переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов Fotokvant NVF-8713.