Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei YS-100 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. С его помощью можно дистанционно запускать студийные и накамерные вспышки, которые оснащены ловушкой. Питание – 2 элемента АА.
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Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.