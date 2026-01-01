images
Jinbei YS-100 инфракрасный синхронизатор

Jinbei YS-100 инфракрасный синхронизатор

Jinbei
Артикул: NVF-7319

Jinbei YS-100 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. С его помощью можно дистанционно запускать студийные и накамерные вспышки, которые оснащены ловушкой. Питание – 2 элемента АА.

Описание

Jinbei YS-100 инфракрасный синхронизатор

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-6 %
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

-6 %1 220 ₽
1 140 ₽
В корзину
Grifon 2400nb стойка 240 см 3 кг нагрузки
Grifon 2400nb стойка 240 см 3 кг нагрузки
Grifon 2400nb стойка 240 см 3 кг нагрузки
Арт. NVF-6391
Grifon 2400nb стойка 240 см 3 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт

Grifon 2400nbстудийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.

1 450 ₽
В корзину
Grifon WB-1250 перекладина 125 см настенная
Grifon WB-1250 перекладина 125 см настенная
Арт. FTR-1498
Grifon WB-1250 перекладина 125 см настенная
Наличие
более 10 шт

Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.

3 880 ₽
В корзину

Видео

Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark 2 на русском с Photokina 2016
Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark 2 на русском с Photokina 2016
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Broncolor Move &amp; Сирос L
Broncolor Move & Сирос L
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.