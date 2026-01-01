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Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель

Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4.6 м Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-2903

Tether Tools CU8015-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 8-Pin 4,6 м Orange - кабель-переходник с USB 2.0 на Mini-B 8-Pin.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, совместимой с Mini-B, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Кабель имеет усиленный ферритовый сердечник, который фильтрует шум сигнала и снижает электромагнитные помехи. Разъемы имеют антикоррозийное покрытие (позолота).

Совместим с моделями фотоаппаратов:

  • Nikon
    1 S2, 1 V1, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D7100, D7200, D750, DF
  • Panasonic LUMIX
    DMC-FZ1, DMC-FZ10, DMC-G1, DMC-G10, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G70, DMC-G8, DMC-GF1, DMC-GF2, DMC-GF7, DMC-GF8, DMC-GM1, DMC-GM5, DMC-GX1, DMC-LC1, DMC-LC33, DMC-LC40, DMC-LC43, DMC-LC5, GH3, GH4, GH4R, GX7, GX8
  • Pentax
    K-30, K-5II, K-5IIS, K-7, K-R, K-X, K10D, K200D, K20D, K50
  • Sony
    A700, A850, A900

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