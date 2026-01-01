SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

Описание

Основные особенности:

1. Высококачественный кабель HDMI (вилка HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления.

2. Соответствует стандарту HDMI 2.0, поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц.

3. Два отверстия под винты 1/4”, для надежного крепления розетки HDMI к корпусу камеры, клетки или угловой площадки.

4. Защищает разъем HDMI камеры и обеспечивает более стабильное соединение.

5. Идеальное решение для изменения направления выхода разъема HDMI камеры.

Обратите внимание, Это ВАЖНО:

Убедитесь, что разъем HDMI на вашей камере соответствует типу – Full HDMI.



Совместимость:

Камеры с полноразмерным разъемом HDMI, такие как, BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H и другие.

Клетки для камер и угловые площадки, имеющие с левой стороны не менее двух отверстий с резьбой 1/4”, (расстояние между отверстиями 9 мм), например SmallRig 2765, 2203B, 2999, CCP2646, CCP2513 и аналогичные.