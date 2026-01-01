Amaran PT4c осветитель

Встроенная батарея на 77 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и почти 13 часов на минимальной! Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.
Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.
Характеристики:
- Вид осветителя : жезл
- Особенности конструкции : встроенный дисплей
- Мощность (макс) : 32 Вт
- Цветовая температура : 2700 — 10000
- RGB режим : Да
- Световой поток : 1402 лм
- TLCI : 98
- CRI : 95
- CQS : 96
- SSI : 75
- SSI (Tungsten) : 85
- Угол светового потока : 180 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
- Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптерВход : 5-20 В
- Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
- Ёмкость аккумулятора : 5200 мАч
- Напряжение : 14.8 В
- Энергия аккумулятора : 77 Втч
- Время работы : 776 мин
- Время зарядки : 190 мин
- Имеет крепление : 3/8"
- Габариты : 42 × 42 × 1200 мм
- Вес без упаковки : 1375 г
- Материал : АБС пластик
- Защита : IP20