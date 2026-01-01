images
images
images
images
images
images
Amaran PT4c осветитель
Amaran PT4c осветитель
Amaran PT4c осветитель
Amaran PT4c осветитель
Amaran PT4c осветитель
Amaran PT4c осветитель

Amaran PT4c осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0514

Amaran PT4c осветитель. Осветитель имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 пиксельных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.

Описание

Встроенная батарея на 77 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и почти 13 часов на минимальной! Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.

Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Характеристики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей
  • Мощность (макс) : 32 Вт
  • Цветовая температура : 2700 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 1402 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • SSI : 75
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Угол светового потока : 180 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптерВход : 5-20 В
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
  • Ёмкость аккумулятора : 5200 мАч
  • Напряжение : 14.8 В
  • Энергия аккумулятора : 77 Втч
  • Время работы : 776 мин
  • Время зарядки : 190 мин
  • Имеет крепление : 3/8"
  • Габариты : 42 × 42 × 1200 мм
  • Вес без упаковки : 1375 г
  • Материал : АБС пластик
  • Защита : IP20


Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер Type-C 45W
  • крепление 3/8"
  • магнитная рама Е12 (2шт)
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJ-HSA адаптер горячего башмака &quot;HOT SHOE&quot; на 1/4&quot;
Fujimi FJ-HSA адаптер горячего башмака &quot;HOT SHOE&quot; на 1/4&quot;
Fujimi FJ-HSA адаптер горячего башмака &quot;HOT SHOE&quot; на 1/4&quot;
Арт. OLE-4175
Fujimi FJ-HSA адаптер горячего башмака "HOT SHOE" на 1/4"
Наличие
более 10 шт

Адаптер позволяет устанавливать совместимые аксессуары с резьбой 1/4" на «горячий башмак» камеры или подставки с аналогичным креплением.

160 ₽
В корзину
SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
Арт. MTG-0786
SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

SmallRig 3019 — это высококачественный кабель HDMI (вилка HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.
Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.

1 420 ₽
В корзину
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook &amp; Brown Labe ремешок для аксессуаров
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook &amp; Brown Labe ремешок для аксессуаров
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook &amp; Brown Labe ремешок для аксессуаров
Арт. OLE-3187
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров
Наличие
в наличии 4-10 шт

Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель с коричневой нашивкой-лейблом для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты  на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.

730 ₽
В корзину

Видео

Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.