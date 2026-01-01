Amaran PT4c осветитель

Описание

Встроенная батарея на 77 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и почти 13 часов на минимальной! Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.

Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Характеристики:

Вид осветителя : жезл

Особенности конструкции : встроенный дисплей

Мощность (макс) : 32 Вт

Цветовая температура : 2700 — 10000

RGB режим : Да

Световой поток : 1402 лм

TLCI : 98

CRI : 95

CQS : 96

SSI : 75

SSI (Tungsten) : 85

Угол светового потока : 180 °

FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire

Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптерВход : 5-20 В

Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация

Ёмкость аккумулятора : 5200 мАч

Напряжение : 14.8 В

Энергия аккумулятора : 77 Втч

Время работы : 776 мин

Время зарядки : 190 мин

Имеет крепление : 3/8"

Габариты : 42 × 42 × 1200 мм

Вес без упаковки : 1375 г

Материал : АБС пластик

Защита : IP20



