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KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров

KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров

Kupo
Артикул: OLE-3187

Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель с коричневой нашивкой-лейблом для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты  на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.

Описание

Характеристики:

  • Цвет: чёрный (коричневая этикетка с логотипом )
  • Материал: Нейлоновая ткань
  • Длина: 25 см 
  • Ширина: 4 см 
  • Алюминиевый пружинный карабин, застёжка "фастекс"

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