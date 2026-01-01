KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров

Характеристики:
- Цвет: чёрный (коричневая этикетка с логотипом )
- Материал: Нейлоновая ткань
- Длина: 25 см
- Ширина: 4 см
- Алюминиевый пружинный карабин, застёжка "фастекс"
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель с коричневой нашивкой-лейблом для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Прочный нейлоновый черный ремешок с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.
Ulanzi L3 RGB осветитель 5Вт 2700-7000К. Осветитель L3 RGB отлично подходит для различных видов съемки, будь то предметная съёмка, стрим или уличная съёмка. Он оснащен полноцветным RGB-режимом с возможностью регулировки цвета в диапазоне от 0 до 359° и яркости от 0 до 100%.
Прочный нейлоновый черный ремешок с коричневой нашивкой-лейблом с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.
SmallRig 3019 кабель HDMI (A to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.
SmallRig 3019 — это высококачественный кабель HDMI (вилка HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.
Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.
Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.
Amaran PT4c осветитель. Осветитель имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 пиксельных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.