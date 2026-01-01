Boya BY-K1 переходник-адаптер с разъёмом для устройств Apple

Характеристики:
- сертифицированный Apple Mfi Lightening разъём
- длина - 20 см
- 3.5 TRS на Lightening
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник-адаптер предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам Apple.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Стойка-треногадля фото-видеостудии GreenBean GBStand 219.
Компактная стойка-треногадля в сложенном виде - 65 см, имеет максимальную рабочую высоту 223 см и грузоподъемность до 3 кг.
Меховая черная ветрозащита для петличного микрофона Fotokvant MZ-M.
Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее тонкий и гладкий искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Предназначена для петличных микрофонов диаметром 1 см.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.
Комплект постоянного света суммарной мощностью 100 Вт для видео и фотосъемки. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1, два осветителя LH-27SU с мощными светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером 50х70 см, четыре фотозонта UR-32 (2 светорассеивающих, 2 светоотражающих) и шесть стоек L-2000 высотой 75-200 cм. Также в комплекте поставки три цветных фона (черный, белый, зеленый) и перекладина LSB-425. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке G-006.
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC61USB) для аккумуляторов АА/ААА.
Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Grey для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - серый.
FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.
Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.