Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг

Fotokvant LSB-3050 PRO – профессиональный журавль с вылетом 245 см и нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO (артикул DAN-8719) – это профессиональный студийный журавль (бум-стойка), предназначенный для установки тяжелого осветительного оборудования, крупных софтбоксов, флагов и других аксессуаров на большой высоте и с вылетом стрелы до 245 см. Модель рассчитана на работу с приборами весом до 20 кг, что делает ее незаменимым инструментом в профессиональных фото- и видеостудиях.
Журавль обеспечивает гибкое позиционирование света над съемочной площадкой, освобождая пространство на полу и позволяя создавать сложные световые схемы. Усиленная стальная конструкция гарантирует надежность и устойчивость даже при максимальной нагрузке. Противовес (приобретается отдельно) обеспечивает балансировку стрелы и безопасную работу с оборудованием.
Назначение и применение
- Верхний свет в студии: для установки мощных моноблоков и софтбоксов над объектом съемки.
- Крепление флагов и отражателей: для точного управления световым потоком.
- Съемка интерьеров и архитектуры: для освещения больших пространств.
- Кино- и видеопроизводство: для работы с тяжелым осветительным оборудованием.
Ключевые особенности
- Вылет стрелы – 245 см: позволяет размещать свет на значительном расстоянии от стойки.
- Нагрузка – до 20 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.
- Усиленная стальная конструкция: прочность и долговечность.
- Регулировка высоты и угла наклона: гибкое позиционирование света.
- Совместимость с противовесом: балансировка стрелы для безопасной работы.
- Устойчивое основание: надежная фиксация на полу.
Технические характеристики
- Тип: студийный журавль (бум-стойка)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: LSB-3050 PRO
- Вылет стрелы: 245 см
- Максимальная нагрузка: 20 кг (до 10 кг на перекладину)
- Материал: сталь
- Регулировка: высота, угол наклона
- Применение: студийная съемка, кино, видео
- Максимальная высота стойки: 200 см
- Минимальная высота стойки: 124 см
- Размах тележки (диаметр) - 90 см
- Длина перекладины: 145 - 245 см
- Количество секций перекладины: 2
- Диаметры секций: 30/35 мм
- Крепёжный адаптер перекладины: 5/8”
- Амортизатор: пружинный
- Диаметр колёс: 75мм.
Как использовать журавль
- Установка: разместите журавль на ровной поверхности, зафиксируйте основание.
- Регулировка вылета: установите необходимую длину стрелы (до 245 см).
- Балансировка: закрепите противовес на противоположном конце стрелы.
- Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар.
- Настройка угла: отрегулируйте угол наклона стрелы для нужного направления света.
- Проверка устойчивости: убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована.
Преимущества использования
- Большой вылет: 245 см для гибкого позиционирования света.
- Червячный механизм: позволяет управлять наклоном осветителя на большой высоте рычажком снизу
- Высокая грузоподъемность: до 20 кг для профессионального оборудования.
- Надежность: стальная конструкция и усиленные крепления.
- Универсальность: подходит для различных типов осветительных приборов.
Совместимость с оборудованием
- Осветительные приборы: мощные моноблоки, LED-панели, прожекторы.
- Светоформирующие насадки: софтбоксы, отражатели, флаги.
- Противовесы: мешки для песка, чугунные грузы.
Уход и хранение
- Храните журавль в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
- Периодически проверяйте надежность всех креплений.
- Очищайте стальные элементы от грязи мягкой сухой тканью.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 20 кг.