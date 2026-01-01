Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг

Описание

Fotokvant LSB-3050 PRO – профессиональный журавль с вылетом 245 см и нагрузкой до 20 кг

Fotokvant LSB-3050 PRO (артикул DAN-8719) – это профессиональный студийный журавль (бум-стойка), предназначенный для установки тяжелого осветительного оборудования, крупных софтбоксов, флагов и других аксессуаров на большой высоте и с вылетом стрелы до 245 см. Модель рассчитана на работу с приборами весом до 20 кг, что делает ее незаменимым инструментом в профессиональных фото- и видеостудиях.

Журавль обеспечивает гибкое позиционирование света над съемочной площадкой, освобождая пространство на полу и позволяя создавать сложные световые схемы. Усиленная стальная конструкция гарантирует надежность и устойчивость даже при максимальной нагрузке. Противовес (приобретается отдельно) обеспечивает балансировку стрелы и безопасную работу с оборудованием.

Назначение и применение

Верхний свет в студии: для установки мощных моноблоков и софтбоксов над объектом съемки.

для установки мощных моноблоков и софтбоксов над объектом съемки. Крепление флагов и отражателей: для точного управления световым потоком.

для точного управления световым потоком. Съемка интерьеров и архитектуры: для освещения больших пространств.

для освещения больших пространств. Кино- и видеопроизводство: для работы с тяжелым осветительным оборудованием.

Ключевые особенности

Вылет стрелы – 245 см: позволяет размещать свет на значительном расстоянии от стойки.

позволяет размещать свет на значительном расстоянии от стойки. Нагрузка – до 20 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.

выдерживает профессиональное осветительное оборудование. Усиленная стальная конструкция: прочность и долговечность.

прочность и долговечность. Регулировка высоты и угла наклона: гибкое позиционирование света.

гибкое позиционирование света. Совместимость с противовесом: балансировка стрелы для безопасной работы.

балансировка стрелы для безопасной работы. Устойчивое основание: надежная фиксация на полу.

Технические характеристики

Тип: студийный журавль (бум-стойка)

студийный журавль (бум-стойка) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: LSB-3050 PRO

LSB-3050 PRO Вылет стрелы: 245 см

245 см Максимальная нагрузка: 20 кг (до 10 кг на перекладину)

20 кг (до 10 кг на перекладину) Материал: сталь

сталь Регулировка: высота, угол наклона

высота, угол наклона Применение: студийная съемка, кино, видео

студийная съемка, кино, видео Максимальная высота стойки: 200 см

200 см Минимальная высота стойки : 124 см

: 124 см Размах тележки (диаметр) - 90 см

- 90 см Длина перекладины: 145 - 245 см

145 - 245 см Количество секций перекладины : 2

: 2 Диаметры секций: 30/35 мм

30/35 мм Крепёжный адаптер перекладины : 5/8”

: 5/8” Амортизатор : пружинный

: пружинный Диаметр колёс: 75мм.

Как использовать журавль

Установка: разместите журавль на ровной поверхности, зафиксируйте основание. Регулировка вылета: установите необходимую длину стрелы (до 245 см). Балансировка: закрепите противовес на противоположном конце стрелы. Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар. Настройка угла: отрегулируйте угол наклона стрелы для нужного направления света. Проверка устойчивости: убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована.

Преимущества использования

Большой вылет: 245 см для гибкого позиционирования света.

245 см для гибкого позиционирования света. Червячный механизм: позволяет управлять наклоном осветителя на большой высоте рычажком снизу

позволяет управлять наклоном осветителя на большой высоте рычажком снизу Высокая грузоподъемность: до 20 кг для профессионального оборудования.

до 20 кг для профессионального оборудования. Надежность: стальная конструкция и усиленные крепления.

стальная конструкция и усиленные крепления. Универсальность: подходит для различных типов осветительных приборов.

Совместимость с оборудованием

Осветительные приборы: мощные моноблоки, LED-панели, прожекторы.

мощные моноблоки, LED-панели, прожекторы. Светоформирующие насадки: софтбоксы, отражатели, флаги.

софтбоксы, отражатели, флаги. Противовесы: мешки для песка, чугунные грузы.

Уход и хранение