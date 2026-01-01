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Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг
Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг

Fotokvant LSB-3050 PRO журавль с вылетом стрелы 245 см нагрузкой до 20 кг

Fotokvant
Артикул: DAN-3826

Журавль Fotokvant LSB-3050 PRO с червячным механизмом для управления положением осветителя. Журавль двухсекционный с телескопической перекладиной, максимальная нагрузка на стойку 20 кг, диаметр секций стойки 30/35 мм, пружинный амортизатор, крепежный адаптер 5/8”, червячный механизм наклона осветителя, диаметр колес 75 мм, мешок для песка в комплекте. Можно использовать как с колёсами, так и без.

Описание

Fotokvant LSB-3050 PRO – профессиональный журавль с вылетом 245 см и нагрузкой до 20 кг

Fotokvant LSB-3050 PRO (артикул DAN-8719) – это профессиональный студийный журавль (бум-стойка), предназначенный для установки тяжелого осветительного оборудования, крупных софтбоксов, флагов и других аксессуаров на большой высоте и с вылетом стрелы до 245 см. Модель рассчитана на работу с приборами весом до 20 кг, что делает ее незаменимым инструментом в профессиональных фото- и видеостудиях.

Журавль обеспечивает гибкое позиционирование света над съемочной площадкой, освобождая пространство на полу и позволяя создавать сложные световые схемы. Усиленная стальная конструкция гарантирует надежность и устойчивость даже при максимальной нагрузке. Противовес (приобретается отдельно) обеспечивает балансировку стрелы и безопасную работу с оборудованием.

Назначение и применение

  • Верхний свет в студии: для установки мощных моноблоков и софтбоксов над объектом съемки.
  • Крепление флагов и отражателей: для точного управления световым потоком.
  • Съемка интерьеров и архитектуры: для освещения больших пространств.
  • Кино- и видеопроизводство: для работы с тяжелым осветительным оборудованием.

Ключевые особенности

  • Вылет стрелы – 245 см: позволяет размещать свет на значительном расстоянии от стойки.
  • Нагрузка – до 20 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.
  • Усиленная стальная конструкция: прочность и долговечность.
  • Регулировка высоты и угла наклона: гибкое позиционирование света.
  • Совместимость с противовесом: балансировка стрелы для безопасной работы.
  • Устойчивое основание: надежная фиксация на полу.

Технические характеристики

  • Тип: студийный журавль (бум-стойка)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: LSB-3050 PRO
  • Вылет стрелы: 245 см
  • Максимальная нагрузка: 20 кг (до 10 кг на перекладину)
  • Материал: сталь
  • Регулировка: высота, угол наклона
  • Применение: студийная съемка, кино, видео
  • Максимальная высота стойки: 200 см
  • Минимальная высота стойки: 124 см
  • Размах тележки (диаметр) - 90 см
  • Длина перекладины: 145 - 245 см
  • Количество секций перекладины: 2
  • Диаметры секций: 30/35 мм
  • Крепёжный адаптер перекладины: 5/8”
  • Амортизатор: пружинный
  • Диаметр колёс: 75мм.

Как использовать журавль

  1. Установка: разместите журавль на ровной поверхности, зафиксируйте основание.
  2. Регулировка вылета: установите необходимую длину стрелы (до 245 см).
  3. Балансировка: закрепите противовес на противоположном конце стрелы.
  4. Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар.
  5. Настройка угла: отрегулируйте угол наклона стрелы для нужного направления света.
  6. Проверка устойчивости: убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована.

Преимущества использования

  • Большой вылет: 245 см для гибкого позиционирования света.
  • Червячный механизм: позволяет управлять наклоном осветителя на большой высоте рычажком снизу
  • Высокая грузоподъемность: до 20 кг для профессионального оборудования.
  • Надежность: стальная конструкция и усиленные крепления.
  • Универсальность: подходит для различных типов осветительных приборов.

Совместимость с оборудованием

  • Осветительные приборы: мощные моноблоки, LED-панели, прожекторы.
  • Светоформирующие насадки: софтбоксы, отражатели, флаги.
  • Противовесы: мешки для песка, чугунные грузы.

Уход и хранение

  • Храните журавль в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
  • Периодически проверяйте надежность всех креплений.
  • Очищайте стальные элементы от грязи мягкой сухой тканью.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 20 кг.

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