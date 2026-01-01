FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Артикул: DAN-1544

Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.


Описание

Комплект студийного импульсного света на базе трех импульсных моноблоков FST F-300, двух софтбоксов FST SB-030 50x70 см, фотозонта FST UT-80, трех студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см и сумки для транспортировки.

Общая мощность импульса FST F-300 составляет 900 Дж. Моноблок имеет пилотную лампу мощностью 150 Вт. Байонет Bowens.

Характеристики FST F-300:

  • ведущее число - 65
  • время зарядки, с - 0,5-1,5
  • напряжение синхронизации - постоянное 5 В
  • цветовая температура, К - 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт - 150
  • индикация зарядки - звуковая
  • регулировка мощности вспышки - 1-6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы - 1-6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация - синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск - синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, Гц - ~220-250 В, 50 Гц


Комплектация

  • Импульсный моноблок FST F-300 - 3 шт.
  • Софтбокс FST SB-030 50x70 см - 2 шт.
  • Стойка FST LS-220 см - 3 шт.
  • Фотозонт FST UT-80 - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.


