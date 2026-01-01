FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света

Комплект студийного импульсного света на базе трех импульсных моноблоков FST F-300, двух софтбоксов FST SB-030 50x70 см, фотозонта FST UT-80, трех студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см и сумки для транспортировки.
Общая мощность импульса FST F-300 составляет 900 Дж. Моноблок имеет пилотную лампу мощностью 150 Вт. Байонет Bowens.
Характеристики FST F-300:
- ведущее число - 65
- время зарядки, с - 0,5-1,5
- напряжение синхронизации - постоянное 5 В
- цветовая температура, К - 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт - 150
- индикация зарядки - звуковая
- регулировка мощности вспышки - 1-6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы - 1-6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация - синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск - синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение, Гц - ~220-250 В, 50 Гц