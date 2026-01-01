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SmallRig VB99 mini V-Mount аккумулятор
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SmallRig VB99 mini V-Mount аккумулятор

SmallRig
Артикул: OLE-2823

Литий-ионный аккумулятор стандарта mini V-mount Емкость 3500 мА*ч. Оснащен разъемами для подключения USB/Type-C/D-tap/DC8V/DC12V. OLED-дисплей отображает состояние батареи. Аккумулятор поддерживает все популярные стандарты быстрой зарядки.

Описание

Характеристики:

  • Вид mini V-mount
  • Емкость 3500мАч
  • Тип Li-ion
  • Нааряжение 18,8 В
  • Энергия аккумулятора 99 Втч
  • Максимальная мощность 99 Вт
  • Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, SCP, Apple2.4, DCP-1.5A
  • Выходы питания DC - 8В, DC - 12В, Type-C 8В, USB
  • Порты USB, Type-C, D-Tap (P-Tap)
  • Вход 8А (макс.)
  • Выход D-Tap 14.8В/14A
  • Выход DC 8В/3A
  • Выход DC #2 12В/3A
  • Выход USB 5В/1.5A
  • Вход Type-C 65 Вт: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/3.25A
  • Размер 107 х 73 х 53 мм
  • Вес 550 гр

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Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit.

SmallRig V-Lock 1846В —быстросъемное крепление, состоящее из площадки с разъемом и фиксатора стандарта V-Lock. Большое количество крепежных отверстий, позволяет устанавливать площадку на клетки для камер, мониторов или плечевые упоры SmallRig. Кроме этого, площадку можно закрепить на зажиме SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX, и запитать всех аксессуары от аккумулятора с разъемом V-Mount, снижая вес камеры на подвесе. Два встроенных ограничителя предотвращают проворачивание подключенной батареи. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount (крепится с помощью трех винтов М3).

6 920 ₽
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