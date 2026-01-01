SmallRig VB99 mini V-Mount аккумулятор

Характеристики:
- Вид mini V-mount
- Емкость 3500мАч
- Тип Li-ion
- Нааряжение 18,8 В
- Энергия аккумулятора 99 Втч
- Максимальная мощность 99 Вт
- Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, SCP, Apple2.4, DCP-1.5A
- Выходы питания DC - 8В, DC - 12В, Type-C 8В, USB
- Порты USB, Type-C, D-Tap (P-Tap)
- Вход 8А (макс.)
- Выход D-Tap 14.8В/14A
- Выход DC 8В/3A
- Выход DC #2 12В/3A
- Выход USB 5В/1.5A
- Вход Type-C 65 Вт: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/3.25A
- Размер 107 х 73 х 53 мм
- Вес 550 гр