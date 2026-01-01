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GreenBean GB-BP 160 аккумулятор V-Mount
GreenBean GB-BP 160 аккумулятор V-Mount
GreenBean GB-BP 160 аккумулятор V-Mount

GreenBean GB-BP 160 аккумулятор V-Mount

GreenBean
Артикул: NVF-6083

GreenBean GB-BP 160 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 160 высокой мощности, оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 11000 мАч / 162,8 Вт/ч.

Описание

GB-BP 160 имеет крепление типа V-Mount и совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.

Аккумуляторный блок GB-BP 160 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания — светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет и пр.).

С помощью дополнительной площадки A-Mount(приобретается отдельно)возможна установка на большинство студийных осветителей, напряжение которых не превышает 16V.

Характеристики:

  • номинальное выходное напряжение – 14.4 В, 10 А
  • рабочее выходное напряжение, В – 12.4 - 16.8
  • напряжение заряда – 17.2 В, 2 А
  • емкость батарейного блока – 11000 мАч/162, 8 Вт*ч
  • тип элементов – Li-ion
  • рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов, Вт – 100
  • тип крепления – V-mount
  • температура эксплуатации не более, град. C – +60
  • размеры, мм – 170x60x100
  • вес, г – 1150

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