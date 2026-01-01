GreenBean GB-BP 160 аккумулятор V-Mount

GB-BP 160 имеет крепление типа V-Mount и совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.
Аккумуляторный блок GB-BP 160 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания — светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет и пр.).
С помощью дополнительной площадки A-Mount(приобретается отдельно)возможна установка на большинство студийных осветителей, напряжение которых не превышает 16V.
Характеристики:
- номинальное выходное напряжение – 14.4 В, 10 А
- рабочее выходное напряжение, В – 12.4 - 16.8
- напряжение заряда – 17.2 В, 2 А
- емкость батарейного блока – 11000 мАч/162, 8 Вт*ч
- тип элементов – Li-ion
- рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов, Вт – 100
- тип крепления – V-mount
- температура эксплуатации не более, град. C – +60
- размеры, мм – 170x60x100
- вес, г – 1150