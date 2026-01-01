GreenBean GB-BP 160 аккумулятор V-Mount

Арт. MTG-0770

SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit.

SmallRig V-Lock 1846В —быстросъемное крепление, состоящее из площадки с разъемом и фиксатора стандарта V-Lock. Большое количество крепежных отверстий, позволяет устанавливать площадку на клетки для камер, мониторов или плечевые упоры SmallRig. Кроме этого, площадку можно закрепить на зажиме SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX, и запитать всех аксессуары от аккумулятора с разъемом V-Mount, снижая вес камеры на подвесе. Два встроенных ограничителя предотвращают проворачивание подключенной батареи. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount (крепится с помощью трех винтов М3).