Fotokvant GRID-60200 соты для софтбокса 60х200 см

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.