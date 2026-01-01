Falcon Eyes AC-220GT адаптер для GT-480

Артикул: NVF-2917

Falcon Eyes AC-220GT – адаптер, предназначенный для подключения студийной вспышки Falcon Eyes GT-480 к сети 220 В без использования аккумулятора. Позволяет работать со вспышкой в студии без подключения аккумулятора, тем самым сохраняя ресурс циклов перезарядки.