Falcon Eyes AC-220GT адаптер для GT-480

Технические характеристики:
- входное напряжение, В – 110-240
- выходное напряжение, В – 12
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes AC-220GT – адаптер, предназначенный для подключения студийной вспышки Falcon Eyes GT-480 к сети 220 В без использования аккумулятора. Позволяет работать со вспышкой в студии без подключения аккумулятора, тем самым сохраняя ресурс циклов перезарядки.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.
Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.