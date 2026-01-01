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Falcon Eyes AC-220GT адаптер для GT-480

Falcon Eyes AC-220GT адаптер для GT-480

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2917

Falcon Eyes AC-220GT – адаптер, предназначенный для подключения студийной вспышки Falcon Eyes GT-480 к сети 220 В без использования аккумулятора. Позволяет работать со вспышкой в студии без подключения аккумулятора, тем самым сохраняя ресурс циклов перезарядки.

Описание

Технические характеристики:

  • входное напряжение, В – 110-240
  • выходное напряжение, В – 12

Комплектация

  • Блок питания AC/DC-12В – 1 шт.
  • Сетевой кабель, 5 м – 1 шт.
  • Соединительный кабель, 2 м – 1 шт.
  • AC-адаптер – 1 шт.

 

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