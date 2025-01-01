Falcon Eyes GT-480 вспышка с аккумулятором студийная

Falcon Eyes AC-GT480 – запасной аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes серии GT.
Емкость 6000 mAh, выходное напряжение 12V.
Falcon Eyes GT-480 – вспышка мощностью 480 Дж со встроенным аккумулятором, который позволяет производить до 680 импульсов на одной зарядке.
FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и предметной съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 20х90 см.
Falcon Eyes CFR-22T HL - отражатель круглый на просвет, с двумя ручками.
Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр - 56 см. Цвет - просветный.
