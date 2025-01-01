Falcon Eyes GT-480 вспышка с аккумулятором студийная

Вспышки новой серии GT – это мощное студийное световое оборудование нового поколения, отличающееся не только компактностью, но и чрезвычайной мобильностью. Возможность автономной работы устройства от встроенного аккумулятора в прямом смысле развязывает руки фотографу, так как с импульсным осветителем Falcon Eyes GT-480, не ограничивая себя ничем, можно работать как в студии, так и на пленэре.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч быстро заряжается от сети (полное время заряда – 6 часов) и обеспечивает около 680 импульсов максимальной мощности. При этом пользователи, которые привыкли к длительным съемкам, могут значительно увеличить работу вспышки, приобретя отдельно дополнительный аккумулятор.

Технические характеристики: