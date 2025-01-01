images
Falcon Eyes GT-480 вспышка с аккумулятором студийная

Falcon Eyes GT-480 вспышка с аккумулятором студийная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-097

Falcon Eyes GT-480 – вспышка мощностью 480 Дж со встроенным аккумулятором, который позволяет производить до 680 импульсов на одной зарядке.

Байонет Bowens.

Описание

Вспышки новой серии GT – это мощное студийное световое оборудование нового поколения, отличающееся не только компактностью, но и чрезвычайной мобильностью. Возможность автономной работы устройства от встроенного аккумулятора в прямом смысле развязывает руки фотографу, так как с импульсным осветителем Falcon Eyes GT-480, не ограничивая себя ничем, можно работать как в студии, так и на пленэре.
 
Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч быстро заряжается от сети (полное время заряда – 6 часов) и обеспечивает около 680 импульсов максимальной мощности. При этом пользователи, которые привыкли к длительным съемкам, могут значительно увеличить работу вспышки, приобретя отдельно дополнительный аккумулятор.
 
Технические характеристики:
  • мощность – 480 Дж
  • выбор мощности – 1/64-1/1
  • длительность импульса (t=0,5) – от 1/11000 до 1/2000 с
  • время готовности – 0,9~4,0 с
  • синхронизация – радиосинхронизация (передатчик в комплекте), синхронизация по импульсу
  • пилотный свет – 5 Вт (светодиодный)
  • цветовая температура – 5500K ±200K
  • питание, В – 220~240
  • вес – 2,5 кг
  • размеры – 20х12х12 см (без отражателя)

Комплектация

  • Вспышка с импульсной лампой.
  • Аккумулятор AC-GT 480 6000 mAh, 12V.
  • Рефлектор 180 мм.
  • Светофильтры (синий/красный/зеленый/желтый/белый).
  • Защитная крышка.
  • Кабель электропитания.
  • Синхрокабель.
  • Инструкция.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes AC-GT480 аккумулятор
Арт. VBR-049
Falcon Eyes AC-GT480 аккумулятор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн

Falcon Eyes AC-GT480 – запасной аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes серии GT.

Емкость 6000 mAh, выходное напряжение 12V.

-15 %6 620 ₽
5 620 ₽
В корзину
FST SB-040 софтбокс 20х90 см
Арт. NVF-8134
FST SB-040 софтбокс 20х90 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и предметной съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 20х90 см.

5 000 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CFR-22T HL отражатель просветный 56 см
Falcon Eyes CFR-22T HL отражатель просветный 56 см
Falcon Eyes CFR-22T HL отражатель просветный 56 см
Арт. DAN-1269
Falcon Eyes CFR-22T HL отражатель просветный 56 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes CFR-22T HL - отражатель круглый на просвет, с двумя ручками.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр - 56 см. Цвет - просветный.


-15 %800 ₽
680 ₽
В корзину

Видео

Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера