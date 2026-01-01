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KingMa BP-230W V-Mount 230Wh аккумулятор
KingMa BP-230W V-Mount 230Wh аккумулятор
KingMa BP-230W V-Mount 230Wh аккумулятор

KingMa BP-230W V-Mount 230Wh аккумулятор

KingMa
Артикул: OLE-2604

Литий-ионный аккумулятор с креплением V-mount имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы и корпус из жаростойкого высокопрочного ABS пластика. Оснащен индикатором уровня заряда и кнопкой включения, расположенными на корпусе. Емкость 15600 мАч, порты USB, D-Tap (P-Tap)

Описание

Технические характеристики:

  • Емкость 15600 мАч
  • Напряжение 14,8 В
  • Вид V-mount
  • Тип: Li-ion
  • Выход USB 5В/2.4А
  • Порты USB, D-Tap (P-Tap)
  • Размеры 146 × 97 × 78.5 мм
  • Вес 1708 гр

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SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit.

SmallRig V-Lock 1846В —быстросъемное крепление, состоящее из площадки с разъемом и фиксатора стандарта V-Lock. Большое количество крепежных отверстий, позволяет устанавливать площадку на клетки для камер, мониторов или плечевые упоры SmallRig. Кроме этого, площадку можно закрепить на зажиме SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX, и запитать всех аксессуары от аккумулятора с разъемом V-Mount, снижая вес камеры на подвесе. Два встроенных ограничителя предотвращают проворачивание подключенной батареи. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount (крепится с помощью трех винтов М3).

6 920 ₽
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